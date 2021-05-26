"Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит", — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в среду в парламенте.

Также он "не переживает" по поводу отказа европейских авиакомпаний летать через Беларусь. "У Минска нет рычагов заставить вас летать там, где мы хотим, и мы не особенно переживаем", — сказал президент.

Он также заявил, что Белоруссия не будет оправдываться из-за инцидента с самолетом Ryanair.

"Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем — потому что не за что", — цитирует Лукашенко на своем сайте газета "СБ. Беларусь сегодня".

При этом, по его словам, западные страны уже отказались от международного расследования инцидента. "На следующий день после инцидента поминутно и посекундно были представлены схемы полета. Там все ясно и понятно. Кстати, после этого они отказались от так называемого международного расследования. А что расследовать? Читайте", — сказал он.

Лукашенко также заявил, что оценивает действия военных "на отлично". "В данном случае действия своих военных, подчиненных я оцениваю как супер-профессиональные. Оцениваю на отлично. Они были мною одобрены после личного доклада дежурного пункта управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", — подчеркнул он.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который впоследствии не подтвердился. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, он задержан.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь. Около 10 европейских авиакомпаний сообщили об отказе от полета через территорию республики.