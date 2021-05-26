В марте 2020 года правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в целях обеспечения безопасности государства и защиты населения от коронавирусной инфекции. Документ был подписан 16 марта прошлого года.

Позже был принят перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительства, либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Россию из этих государств через воздушные пункты пропуска госграницы РФ.

Новое распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, дополняет этот список. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, теперь граждане Исландии, Мальты, Мексики, Португалии, Саудовской Аравии также могут въезжать в РФ.