Он отметил, что вариантов расчёта суммы этого налога не так уж и много из-за ограничений федерального законодательства.
К примеру, по словам министра, нельзя будет привязать размер сбора к звездности отелей. И потому пока что базовым сценарием является сумма до 100 рублей с человека. Ее можно будет взять, начиная со вторых суток пребывания туристов в регионе.
При этом от сбора будут освобождены артисты, приезжающие на гастроли, спортсмены участвующие в соревнованиях, а также еще ряд категорий, перечень которых еще не готов, подчеркнул он.
Ермак отметил, что власти задумываются и о том, как "продумать механику" взимания курортного сбора с тех туристов, кто приезжает и снимает частные квартиры. В этом вопросе многое зависит от владельцев недвижимости.
Он также сообщил, что курортный сбор, вероятно, будет распространен на всю территорию области, а не только на Калининград и приморские города, где находятся основные средства размещения гостей.
Постепенное повышение туристической привлекательности востока области позволяет говорить о том, что закон о курортном сборе должен действовать и там, добавил Ермак.
Как сообщалось, 19 мая губернатор Антон Алиханов во время отчёта в региональной Думе заявил, что на территории Калининградской области должен быть введен курортный сбор.