"В настоящее время идет активная работа над законом о курортном сборе, который должен пройти общественное обсуждение. Но действовать он начнет с начала 2022 года. Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 рублей за сутки. Мы смотрим, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или все-таки дифференцировать, разделить высокий и низкий сезоны", — сказал Ермак.

Он отметил, что вариантов расчёта суммы этого налога не так уж и много из-за ограничений федерального законодательства.

К примеру, по словам министра, нельзя будет привязать размер сбора к звездности отелей. И потому пока что базовым сценарием является сумма до 100 рублей с человека. Ее можно будет взять, начиная со вторых суток пребывания туристов в регионе.

При этом от сбора будут освобождены артисты, приезжающие на гастроли, спортсмены участвующие в соревнованиях, а также еще ряд категорий, перечень которых еще не готов, подчеркнул он.

Ермак отметил, что власти задумываются и о том, как "продумать механику" взимания курортного сбора с тех туристов, кто приезжает и снимает частные квартиры. В этом вопросе многое зависит от владельцев недвижимости.

Он также сообщил, что курортный сбор, вероятно, будет распространен на всю территорию области, а не только на Калининград и приморские города, где находятся основные средства размещения гостей.

Постепенное повышение туристической привлекательности востока области позволяет говорить о том, что закон о курортном сборе должен действовать и там, добавил Ермак.

Как сообщалось, 19 мая губернатор Антон Алиханов во время отчёта в региональной Думе заявил, что на территории Калининградской области должен быть введен курортный сбор.