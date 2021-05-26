"Экспозиция музея насчитывает более 100 артефактов и экспонатов. Самый большой из них — адмиралтейский якорь 19 века, который уже стал новым арт-объектом Уфы", — говорится в сообщении.

Музей располагается в архитектурном памятнике старой Уфы — восстановленной двухэтажной усадьбе купцов Соловьевых по улице Свердлова.

На сайте Национального музея Башкирии сообщается, что открывшийся музей состоит из пяти залов, посвященных, в том числе истории освоения Арктики, поискам шхуны "Святая Анна", Альбанову и другим полярникам из Башкирии.

Также в музее созданы специализированные помещения — кинозал и кают-компания для проведения культурно-образовательных мероприятий и мастер-классов.

Отмечается, что экспозиции и залы музея оформлены с использованием новых мультимедийных технологий.

"Ключевые арт-объекты и художественные решения погрузят посетителя в непривычную, но увлекательную среду вечных снегов и суровой зимы", — сообщается в пресс-релизе.

Общая площадь музея составляет 319 кв. метров, экспозиционная площадь — 171 кв. м.

Открытие музея приурочено к 139-й годовщине со дня рождения прославенного полярника и переходу председательства России в Арктическом совете.

Валериан Альбанов (1882-1919) — легендарный исследователь Арктики, один из двоих выживших участников полярной экспедиции на паровой шхуне "Святая Анна" под командованием Брусилова. Благодаря ему был открыт подводный желоб Святой Анны на границе между Карским и Баренцевым морями; систематизированы данные о границах материков и течениях; развенчаны мифы о существовании Земель Петермана и Оскара. Кроме того, Альбанов предсказал открытие острова Визе.

Арктический совет — межправительственный форум, обеспечивающий содействие сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.