«Более 1 млрд рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории – это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как следует из постановления, средства выделяются «в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию развития «ВБЭ.РФ» на цели осуществления вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью «Новые Городские Проекты» на обеспечение разработки не позднее 1 декабря 2022 года трех федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования».

Ранее на заседании правительства Мишустин пояснял, что такие планы развития туризма получили название туристических территориальных проектов. Они будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию туристических потоков. В них также будут представлены концепции транспортного и инженерного обеспечения, идеи, связанные с территориальным брендингом.

«Планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей с целью дальнейшего развития туристического потенциала», — говорится в записке.

Как сообщалось, средства будут выделены в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенного в России в конце апреля. На его реализацию до 2030 года из бюджета будет направлено 529 млрд рублей. Целевые показатели проекта – увеличение числа внутренних турпоездок в 2,2 раза, до 140 млн к 2030 году, создание в отрасли 4,7 млн рабочих мест, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Увеличение вдвое, до $22 млрд, экспорта туруслуг.