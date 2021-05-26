"На сегодняшний день мы привили 210 315 человек, из них 159 239 получили второй компонент. Функционируют 102 стационарных пункта вакцинации, работает 57 выездных бригад", — сказал Остапенко на брифинге в среду.

Всего республика получила 260 тыс. доз вакцины.

В феврале глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу вакцинировать к началу курортного сезона 800 тыс. человек, этого должно хватить для формирования коллективного иммунитета.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 43 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли. Еженедельный суточный прирост случаев коронавируса увеличивался с марта до конца майских праздников, однако в последние две недели начал снижаться.