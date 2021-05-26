"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определённых поездах: фирменных, туристических. То есть там, где это было бы востребовано и комфортно пассажирам ", — сказал Белозеров.

Пассажиры поездов дальнего следования должны иметь несколько вариантов при выборе услуг питания, полагает он. Так, РЖД уже разработали и запустили линейку наборов питания, которую сейчас тестируют в поездах на некоторых маршрутах.

РЖД также думают о новом типе вагонов, где пассажиры могли бы купить быстро приготовленные блюда, например, бургеры, либо выбрать определенные наборы питания, которые можно подогреть самостоятельно.

"Мы подумаем, как можно было бы назвать (вагоны-рестораны — ИФ), может быть (разработать в вагонах — ИФ) отдельные помещения и какой должен быть сервис (при предоставлении услуг питания — ИФ)", — уточнил глава РЖД.