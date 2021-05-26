Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии. Решение вступает в силу немедленно.

Решение правительства Латвии также предусматривает, что аэропорты Латвии не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Белоруссии на своем маршруте.

Таким образом, Латвия приостановит действие разрешения на полеты авиакомпании "Белавиа" и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также будет приостановлено действие разрешения АirBaltic на маршрут в Минск.

Эти решения приняты в ответ на действия белорусских властей по посадке гражданского пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

Как отметил глава латвийского Минсообщения Талис Линкайтс, убытки из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией ожидаемы, но не будут очень значительными.

"Убытки из-за прекращения авиасообщения Латвии с Белоруссией будут исчисляться тысячами евро. Принимая решение об ограничениях, мы просили всех, кого это коснется, предоставить информацию об убытках, какие могут возникнуть. Убытки не будут измеряться миллионами", — сказал он в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

Также, по словам министра, не исключено, что со стороны Европейского союза будут доступны компенсационные механизмы.

Как долго будет приостановлено авиасообщение, Линкайтс не прогнозирует. Он отметил, что до пандемии COVID-19 рейсы между Ригой и Минском были одними из самых востребованных, но во время пандемии полетов было немного. Латвийская airBaltic летом планировала на этом маршруте до трех рейсов в неделю, столько же — "Белавиа".

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он задержан.