"Надеюсь, осенью в этом году мы получим очередной новый тип усовершенствованного вагона", — сказал он.

Осенью 2020 года РЖД представили новую концепцию пассажирского вагона габарита "Т" с увеличенной на 10 см длиной полки. Концепция вагона также предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира.

По словам Белозерова, РЖД также обсуждают производство специализированных вагонов для новой концепции поездов с элементами гостиничного сервиса.

"Очень сильное движение вперед придало сейчас туристическое направление. Туристу нужны свои определенные услуги, которые должны быть в поездах. Мы сейчас выбираем, что мы можем из гостиничного формата предоставить для пассажиров. Какие элементы будут востребованы, что мы можем сделать в движении, чтобы это было комфортно и безопасно", — сказал Белозеров.

По его словам, в туристических поездах должны быть отличные от обычных поездов вагоны, для того, чтобы во время путешествия пассажиры могли заняться спортом и получить другие услуги.