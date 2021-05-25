"Законопроект корректирует понятие "детский туризм" в части более серьезных мер по безопасности, что крайне важно. Потому что наряду с вопросами о стоимости путевки, родители интересуются вопросом безопасности. Начиная от инфраструктуры – охраны лагерей, заканчивая вопросами эпидемиологической безопасности", — рассказала депутат Госдумы Наталья Кувшинова на онлайн пресс-конференции.

Также в законопроекте предлагается закрепить понятие "студенческий туризм", который, по словам Кувшиновой, наряду с детским должен быть в качестве приоритетных направлений для развития.

По ее словам, выбор приоритетных направлений для развития – это возможность компенсировать часть затрат, приоритизация на уровне субъектов РФ, возможность разработки своих региональных программ по развитию туризма.

"Законопроект направлен на рассмотрение в наш комитет, ждем заключения всех уполномоченных субъектов законодательного процесса", — добавила Кувшинова.

Она также отметила необходимость обеспечения безопасности детей во время отдыха.

"Здесь есть несколько факторов. Первый, уже принятый на уровне Госдумы еще в 2019 году закон, предусматривающий увеличение безопасности в детских лагерях. Это вопрос наличия тревожных кнопок, работы охранных предприятий на территории лагеря и многое другое. Вторая составляющая – это реестры в каждом субъекте РФ, в которые входят лагеря. Только лагеря из этих списков могут продавать путевки. Списки доступны, их можно посмотреть", — пояснила Кувшинова.

Также депутат Госдумы подчеркнула, что для улучшения качества детского отдыха и повышения безопасности у лагерей должны быть средства, поэтому они нуждаются в поддержке на федеральном уровне.

"Многие детские загородные лагеря находятся не в очень хорошем состоянии. Многие из них строились 40-50 лет назад. Для ребенка это не так важно, но это важно для родителя. В ряде субъектов РФ есть свои программы, направленные на поддержку краевых лагерей, муниципальных лагерей, на их совершенствование. Где-то это гранты, где-то субсидии. Но в целом, задача, которую мы ставим перед собой, перед нашим комитетом, перед Госдумой в том, чтобы эта поддержка муниципальных, региональных лагерей была на системной федеральной основе", — заключила Кувшинова.

Законопроект о детском туризме внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов и подготовлен в целях реализации стратегии развития туризма. Помимо введения новых терминов, документ устанавливает правовое регулирование студенческого туризма и определяет порядок компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря.

25 мая в России стартовала программа детского туристического кешбэка, в рамках которой родители могут купить путевки в летние лагеря со скидкой до 50% на сайте мирпутешествий.рф.