"Участниками программы на Ставрополье станут 18 детских оздоровительных лагерей", — говорится в сообщении.

Всего в регионе будет работать 22 загородных лагеря для детей. Таким образом, большинство из них станут участниками программы детского туристического кешбэка.

Работа по оформлению необходимых документов для того, чтобы лагеря стали участниками программы, будет завершена в ближайшие дни.

"Мы должны дать возможность родителям вернуть часть потраченных средств. На Ставрополье эта мера поддержка должна работать в полную силу", — привела пресс-служба слова главы региона Владимира Владимирова.

По данным пресс-службы, руководству оздоровительных лагерей и главам муниципалитетов дана установка провести разъяснительную работу среди родителей о порядке подачи документов и оказать помощь при их оформлении.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать новую меру стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря.

Программа детского туристического кешбэка, организованная Ростуризмом, стартовала 25 мая.