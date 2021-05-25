"На сегодня у нас есть несколько уверенно развивающихся региональных баз, где мы базируем свои самолеты. Это Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Симферополь. И с этого лета к этим базам присоединяется Калининград, где мы всерьез и надолго", — заявил Маттис.

По его словам, летом в "Храброво" будет постоянно базироваться два самолета, в сентябре их число увеличится до трех, в октябре — до четырех. Это будут самолеты Boeing вместимостью 189 кресел. Уже сегодня самолеты летают по 9 маршрутам, полетная сеть будет расширяться.

"Наши планы по международным маршрутам зависят от нескольких факторов, на которые компания не может влиять, а также от того, получим ли мы разрешения на эти полеты. Но в приоритетах полеты из Калининграда в Ташкент, Алма-Ату, Берлин, Минск, Прагу и Дюссельдорф. При оптимистичном прогнозе мы рассчитываем выйти на показатель 340 тыс. пассажиров", — сказал Маттис.

Топ-менеджер также отметил, что запрет на полеты в Турцию оказал существенное влияние на финансовую деятельность компании, потери от которой она будет восполнять на других направлениях. Nordwind в плане международных перевозок намерен продолжать активное сотрудничество с туристической компанией "Пегас".