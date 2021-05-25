"Сегодня у нас есть возможность организовать здоровый и полезный детский отдых. Очень важно его эффективно использовать. Всю плановую подготовку к открытию летнего оздоровительного сезона необходимо завершить до 30 мая", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

Отмечается, что инициатива связана с тем, что в регионе сохраняется благоприятная эпидобстановка.

Губернатор на своей странице в инстаграме уточнил, что детские лагеря в Ставропольском крае планируют работать с полной загрузкой. "Планируем дать возможность нашим детским оздоровительным лагерям поработать со 100% заполняемостью", — написал он.

По информации министерства образования края, к приему детей в начале лета готовятся 582 пришкольных и 22 загородных лагеря.

На данный момент ведется вакцинация персонала, который будет работать с детьми.