"По состоянию на 15:20 мск все масляные пятна ликвидированы, в ближайшие сутки будет организован мониторинг акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

К полудню с водной поверхности было собрано 5,1 кубометров водонефтяной эмульсии, новых пятен обнаружено не было.

Разлив нефтепродуктов произошел рано утром во вторник в Черном море возле Туапсе. Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов занимаются 75 человек и 22 единицы техники. Глава Туапсинского района Виталий Мазнинов сообщил, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте "Интерфаксу" заявили о начале доследственной проверки по факту "обнаружения дрейфующего нефтяного пятна в юго-западном направлении побережья Черного моря".

По факту загрязнения акватории Черного моря административное дело возбудил Росприроднадзор.

В Туапсе введен режим "Повышенная готовность".