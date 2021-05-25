"Что касается "Ласточек" (в Минск — ИФ), которые мы запустили перед майскими праздниками, они ходят полными абсолютно. Мы сейчас уже ведем переговоры, чтобы увеличить составность до 10 вагонов", — сказа Пегов.

"Нет (не будем запускать дополнительные поезда — ИФ), очень удобный график, поэтому надо просто увеличить составность", — уточнил он.

Ранее РЖД обсуждали несколько вариантов увеличения пассажиропотока на маршруте, включая увеличение числа рейсов "Ласточек".

РЖД 30 апреля отправили в первый рейс скоростной международный поезд "Ласточка" между Москвой и Минском. На маршруте курсируют скоростные электропоезда в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. Пассажирам доступны три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый. В каждом составе предусмотрено 349 мест.