"Если говорить о развитии туризма в России, то в последние два года проводилась большая работа, в первую очередь, руководством Ростуризма, вице-премьером Чернышенко, игроками рынка, чтобы сделать Россию такой же технологичной, как и зарубежные направления", — сообщил во вторник генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура во время совместного онлайн-заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму и комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров.

По его данным, с января по май 2021 года продажи туроператора выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2021 года в компании рассчитывают отправить на отдых внутри страны до 300 тыс. российских туристов.

В компании отметили, что запуск в прошлом году новых чартерных программ в Бурятию, Мурманск, Сочи и на горнолыжный курорт Шерегеш, а также рост спроса на другие направления, позволили втрое увеличить объемы продаж туров по России по сравнению с 2019 годом.

"Доброе отношение, гостеприимство и сервис дают свой результат вне зависимости от того, какая инфраструктура. Вниманием к клиентам можно компенсировать недостаток инфраструктуры. Нам необходимо учить этому наши российские регионы", — заключил Демура.