"Завершена реставрация знаменитых беседок-ротонд Голицынской больницы. Они украшают Пушкинскую набережную в Парке Горького. Реставрация проводилась с февраля 2019 года", — заявили в департаменте во вторник.

Там отметили, что к началу реставрации состояние ротонд было неудовлетворительным. Первый этап реставрации включал в себя усиление и ремонт фундамента беседок-ротонд. Затем специалисты полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменили металлические сердечники, отреставрировали белокаменный антаблемент. Завершающим этапом стало восстановление деревянных конструкций кровли и куполов. С конца мая беседки вновь станут доступны посетителям парка.

Строения были возведены в 1802 году по проекту архитектора Матвея Казакова и входили в архитектурный ансамбль Голицынской больницы для бедных, которая занимала территорию до набережной Москвы-реки. Ротонды входят в число объектов культурного наследия федерального значения.

Воссоздание исторических объектов на территории парка Горького продолжается уже несколько лет. Так, в 2018 году в парке завершилась реставрация двух боковых крыльев главного входа. В конце 2019 года в парке воссоздали исторический двухметровый вазон, на котором изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади.