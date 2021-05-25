"На данный момент на сайте мирпутешествий.рф уже можно купить путевки в три южноуральских лагеря: "Аракуль", "Миру-мир" и "Искорка". Информация оперативно обновляется. Мы знаем, что 23 организации из Челябинской области уже заключили договоры на участие в программе. В ближайшее время они смогут продавать путевки с кешбэком", — приводит пресс-служба пояснения замминистра образования и науки области Елены Сидорчук.

В министерстве уточнили, что продажи по программе начались во вторник и продлятся до конца летнего сезона.

"Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе "Детские лагеря", где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора", — поясняется в сообщении.

В программе участвуют только стационарные загородные государственные и коммерческие лагеря. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.

Ранее сообщалось, что программа детского туристического кешбэка, организованная Ростуризмом, стартует 25 мая. Родители смогут приобрести путевки в детские лагеря с возвратом 50% их стоимости до конца дня 31 августа.

Отправиться на отдых в лагерь дети смогут с 25 мая по 15 сентября.

Поездку в лагерь нужно оплатить только картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После чего в течение 5 дней автоматически половина от цены путевки вернётся на карту, но не более 20 тыс. рублей.