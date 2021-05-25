Фестиваль проводится в Рязани уже в третий раз. Он организован в формате "живой истории", где каждый предмет, действо, событие доступно для изучения современным человеком, где любой гость фестиваля может стать не просто очевидцем, но и участником событий истории нашей страны.

Гости праздника смогут пострелять из лука и арбалета, посетить мастер-класс по фехтованию, попробовать себя в роли кузнеца. Свою площадку представит студия "Белый БалЪ".

"На площадке "Ярмарка" ремесленники предложат большой ассортимент аутентичной одежды и обуви, украшений, предметов воинского снаряжения и доспеха, предметов быта и обихода, интерьера, керамики, кованных и берестяных изделий, сувенирной продукции", — говорится в сообщении.

На музыкальной площадке выступят этнографические и фольклорные коллективы с песнями, танцами, интерактивными программами для участников и гостей фестиваля.