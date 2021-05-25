Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура напомнил, что прошлым летом была запущена первая чартерная программа из Москвы на Байкал со стороны Бурятии, которая стала пользоваться популярностью у путешественников. Зимой она была продолжена, причем к Москве добавился Екатеринбург.

"Иркутская область с Байкалом очень популярна, при этом Улан-Удэ с другой стороны озера совершенно незнаком российскому туристу. Совместно с правительством Бурятии мы решили запустить чартеры в Улан-Удэ и продавать пакетные туры с перелетом, проживанием экскурсиями", — сказал он во время совместного онлайн-заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму и комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров.

По словам Демуры, организованный турист привозит в регион гораздо больше денег, чем индивидуальный, потому что пользуется большим числом услуг местных поставщиков.

"Мы считали на примере Бурятии, что всего 1,5 тыс. туристов оставляют в регионе более 50 млн рублей у местных поставщиков, это кратно больше, чем самостоятельные туристы", — пояснил он.

В свою очередь, Мария Бадмацыренова уточнила, что не менее 50 млн рублей – это доходы от туристов за летнюю чартерную программу, также около 40 млн было получено во время зимней чартерной программы на Байкал.

"Сформированная ценовая политика на турпакеты от 20 тыс. рублей с трехразовым питанием, проживанием в отеле не менее 3* и перелетом получила отклик у туристов. Это уникальный опыт, который нужно транслировать на другие регионы РФ", — сказала она.

По словам Бадмацыреновой, в Бурятии на прием гостей в регионе работают несколько местных туроператоров, потому что для министерства очень важна занятость местного населения.

Полеты в Бурятию в рамках чартерной программы выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии". Летом 2020 года с июля по сентябрь, зимой 2021 – с февраля по март. На этих рейсах в республику прилетели около 4 тыс. туристов.