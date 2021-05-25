"Допускают возможность чаще выбирать отдых в России в ближайшие несколько лет три четверти россиян (75%). Летний отпуск этого года россияне намерены провести дома (52%), на даче (34%), в другом городе России (13%), на курортах Черноморского побережья Кавказа (13%) или в Крыму (8%)", — свидетельствуют данные опроса.

Согласно результатам исследования, среди наиболее популярных в России мест для отдыха респонденты назвали Крым, Сочи, Байкал, Карелию и Камчатку.

В свою очередь, каждый пятый россиянин (20%) на ближайшие несколько лет при планировании своего отдыха будут отдавать предпочтения поездкам за рубеж, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 15-16 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.