"Недавно была анонсирована государственная программа субсидирования чартерных авиаперевозок по России. Это долгожданная мера, которая позволит чартерным рейсам конкурировать по цене с регулярными, а также организовать сетку маршрутов в совершенно неочевидные места, куда не летают регулярные рейсы. Пандемия корректирует цифры, но даже в этом году мы планируем внушительные объемы отправки туристов", — сказал он во время совместного онлайн-заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму и комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров.

По словам Демуры, в этом году компания планирует организовать широкую сеть маршрутов по России. В частности, предполагаются чартерные программы в Анапу, Сочи, Тюменскую и Ростовскую области, на Кавказ (Кавминводы), в Татарстан, Бурятию и Иркутскую область, на Алтай, Камчатку и Сахалин, в Калининград, Карелию, Екатеринбург, Мурманскую область, Великий Устюг, Хакасию, Кемеровскую Астраханскую области.

"Из-за закрытия границ у нас в России есть уникальный шанс открыть страну для российского туриста, который привык путешествовать за рубежом. И мы призываем местные власти уделять этому внимание. Потому что нельзя дважды создать хорошее первое впечатление", — подчеркнул гендиректор туроператора.

Как отметил Демура, гостиницы России, в свою очередь, готовы развиваться и совершенствовать сервис, чтобы принимать российских туристов.

"У нас есть гостиницы, которые готовы стать лучше, которым нужна обратная связь. А есть огромное количество отелей, которые подняли цены в три раза и считают, что дальше хоть трава не расти. Мне кажется, очень важно популяризировать на федеральном уровне идею гостеприимства", — считает он.

В 2020 году Ростуризм совместно с туроператорами впервые запустил чартерные программы в российские регионы, куда раньше не выполнялась туристическая перевозка. В частности, в Бурятию, Хакасию, Калининградскую область, Алтай и другие.