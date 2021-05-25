"Туризм действительно для нас крайне важен. Мы конечно находимся не в самой лучшей ситуации, но учитывая поддержку, которую правительство оказывает отрасли, мы платим зарплату всем работникам туристической отрасли с января 2020 года. 30% напрямую или косвенно зависят от туристического сектора, и конечно нам важно возобновить его полноценную работу", — сказал Бартоло на пресс-конференции в Сочи.

"Российские туристы, как и все другие, будут иметь к себе такое же отношение, что и все остальные туристы, к ним будут применяться все те же протоколы. Это же касается и вакцинации, мы будем работать с ЕМА (Европейским агентством лекарственных средств — ИФ). Будем способствовать тому, чтобы процесс (лицензирования) шёл быстрее, потому что в наших интересах восстановить хороший приток российских туристов", — отметил Бартоло.

Он также рассказал, что сотрудники посольства Мальты в Москве вакцинировались "Спутником V": "они живы и здоровы, и кажется у них здоровье лучше, чем было раньше".

Со своей стороны глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в ходе переговоров стороны высказались в пользу постепенного восстановления туристических обменов.