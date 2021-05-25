По итогам четырех месяцев россияне вышли на первое место среди зарубежных рынков с долей в 22%. На втором месте – Индия (89 тыс.), на третьем – Украина (22,6 тыс.). Также в первой десятке – Германия, Казахстан, США, Великобритания, Румыния, Чехия и Франция.

До 2020 года Россия занимала шестое место среди зарубежных рынков на Мальдивах.

Общее число иностранных туристов на Мальдивах с 1 января по 12 мая составило 421 тыс. Это на 10% больше, чем за тот же период годом раньше, и на 40% меньше, чем за в январе-апреле 2019 года.

Мальдивский архипелаг начал постепенно открываться для иностранного туризма в июле 2020 года. Сейчас это одно из немногих направлений в мире, куда российские туристы могут прилететь на отдых прямыми рейсами. Для въезда требуется ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 96 часов до вылета, и заполнение формы на специальном сайте imuga.immigration.gov.mv. После заполнения туристу приходит qr-код, который нужно предъявить на паспортном контроле.