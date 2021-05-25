Как показал опрос ВЦИОМ, россияне с хорошим материальным положением потратят на отдых более 50 тыс. на человека. Те, кто заявили о плохом материальном положении – 31,1 тыс. рублей.

Также по 50 тыс. на члена семьи планируют потратить жители Москвы и Петербурга.

По словам Родина, в этом году с 22% до 30% выросла доля тех, кто потратит на отдых текущие средства и не будет копить. При этом откладывают деньги на отдых 36%. При этом среди тех, кто не планирует выезжать в отпуск, 40% назвали в качестве основной причины отсутствие денег. В прошлом году об этом заявляли 36%.

Также выросла информированность россиян о государственной программе кешбэка на туры по России, позволяющей получить 20% возврата средств за отдых на российских курортах и в городах. В 2020 году лишь 19% хорошо знали о программе и 51% что-то слышали. В 2021 году 31% заявили, что хорошо знают и 45% что-то слышали. Не знают об акции в мае 2021 года 24%, в 2020 году таких было 30%.

Опрос проводился по телефону 15-16 мая, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.