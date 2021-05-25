"Сегодня "Эковахта Сахалина" выиграла судебное дело против СТК "Горный воздух". Сахалинский областной суд запретил рубки леса в Долине туристов в районе памятника природы "Популяция кардиокринума (лилии) Глена")", — сообщает РОО во вторник.

Экологи отмечают, что СТК планирует и уже строит на этом участке свои объекты — дороги, подстанции, кабельные линии. "В ближайшем будущем там планировалось построить целый элитный жилой комплекс — "Горная деревня". Если бы все эти планы были реализованы, то важнейшее местообитание редкого и прекрасного краснокнижного цветка было бы уничтожено", — считают в РОО.

Экологи в июне 2020 года обратились в Южно-Сахалинский городской суд с иском к СТК "Горный воздух", требуя запретить любые рубки лесных насаждений, а также иные технологически связанные с ними процессы на территории памятника природы, где растет редкая лилия, занесенная в Красную книгу России. Суд первой инстанции в удовлетворении иска им отказал. "Эковахта Сахалина" подала апелляцию в Сахалинский областной суд, который рассмотрел ее во вторник и "принял новое решение — запретить "Горному воздуху" рубить лес в местах произрастания краснокнижных видов".

"Это означает, что дальнейшие строительные работы на этом участке Долины туристов будут невозможны", — сообщает "Эковахта".

Как сообщалось, в 2019 году экологи направили полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко обращение, под которым подписались более 63 тыс. жителей региона, с требованием исключить весь Майорский горный хребет из планов развития горнолыжного курорта в рамках ТОР "Горный воздух" и прекратить там варварскую вырубку леса. В конце прошлого года на заседании рабочей группы в Облдуме ученые и экологи заявили о необходимости провести ревизию проектно-сметной документации объектов этой ТОР, чтобы обезопасить Южно-Сахалинск от риска затопления, схода селей и оползней.

Сахалинский ученый, член Русского географического общества (РГО) Виктор Шейко в ноябре прошлого года обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести комплексную проверку данной ТОР.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.