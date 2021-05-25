"Если традиционные направления зарубежного отдыха россиян будут открыты, мы можем побить рекорд прошлых лет. Мы видим, что запрос растет и, если эти направления будут открываться, народ поедет", — сказал Родин.

По его словам, максимальная доля россиян, планирующих зарубежный отдых, составляла 10% в 2019 году.

Как подчеркнул Родин, по сравнению с прошлым годом у россиян резко снизились опасения по поводу коронавируса при планировании отдыха. В 2020 году 25% граждан заявляли, что пандемия – препятствие для поездки в отпуск, в этом году их доля составляет всего 2%.

Также опрос показал, что 52% россиян планируют летом остаться дома, это на 9% меньше, чем годом раньше. На даче и садовом участке проведут отпуск 34%, на 3% больше, чем годом ранее. В другой город или село России собираются поехать 13% опрошенных – в прошлом году так ответили 11%.

Опрос проводился по телефону 15-16 мая, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.