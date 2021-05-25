"С 31 мая отменяются обязательное ношение масок на улице, возобновляется работа Бакинского метрополитена и возобновляется работа междугороднего общественного транспорта", — сказал Мовсумов во вторник на брифинге.

Требования обязательного ношения масок в открытых местах действовало с 21 ноября 2020 года.

Мовсумов также сообщил, что начиная с 10 июня, в Азербайджане возобновят свою деятельность религиозные объекты с некоторыми ограничениями по числу посетителей, крупные торговые центры.

"Ношение масок в общественном транспорте, религиозных объектах, торговых центрах при этом останется обязательным", — добавил помощник президента.

По словам Мовсумова, с 10 июня в Азербайджане также начнут работать пляжи.