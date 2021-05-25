"Программа детского туристического кешбэка позволяет приобрести путевку в детские стационарные лагеря страны на летние смены и получить на нее возврат части потраченной суммы", — отмечается в сообщении пресс-службы администрации.

В настоящее время в программе принимают участие пять детских лагерей Псковской области: "Зеркальный", "Ленок", "Космос", "Гороховое озеро" и "Дружба". Ожидается, что до конца месяца список региональных учреждений удвоится.

Полный список лагерей — участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе "Детские лагеря".

Кешбэк за отдых начисляется в размере 50% от оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Для получения возврата оплатить путевку необходимо по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. При этом число транзакций по одной карте не ограничено. Кроме того, количество поездок на одного ребенка и одну семью не ограничено.

При наличии сертификата на льготу для детского отдыха, возврат можно получить от той суммы, которую родители доплачивают самостоятельно.

Программа актуальна для покупок, совершенных с 25 мая по 31 августа 2021 года. Родители, которые приобрели путевку до старта программы, смогут подать заявки на возмещение части средств с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате.