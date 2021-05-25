Соответствующая договоренность была достигнута на рабочей встрече главы Росавтодора Романа Новикова с губернатором Андреем Чибисом.

"Так, дороги от федеральной трассы Р-21 "Кола" к границе с Финляндией МАПП "Лотта" (протяженность 228 км) и МАПП "Салла" (протяженность 166 км) станут федеральными в 2021 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о капитальном ремонте дороги, ведущей в Североморск (главная база Северного флота — ИФ), обсудили возможность освещения дороги в аэропорт "Мурманск" в 2022 году и продолжение реконструкции дороги в село Териберка (популярное среди туристов село на берегу Баренцева моря с ежегодным турпотоком порядка 40 тыс. человек, место съемок фильма "Левиафан" — ИФ).

В министерстве отмечают, что автоподъезд к Териберке может войти в опорную сеть дорог РФ в границах региона.

Начавшийся в 2020 году ремонт охватил первые 10 км. Уровень насыпи был поднят до 8 метров, чтобы избежать переметов во время снегопадов. Также было устроено земляное полотно, щебеночное основание и уложен нижний слой асфальта. В текущем году на этом участке дороги будет уложен верхний слой асфальта, установят дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, сделают разметку.

Кроме того, в ближайшее время научно-технический совет примет решение о характере работ на отрезке с 10 по 35 км дороги в Териберку.

Как сообщалось, в 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет. Полностью дорога должна быть отремонтирована до 2023 года.

Ранее власти Мурманской области неоднократно заявляли о необходимости передачи дорог на "Саллу" и "Лотту" в федеральную собственность для их надлежащего содержания и ремонта, а также экономии средств областного бюджета.

В июне 2019 года Чибис по итогам совещания в Мурманске по вопросам развития инфраструктуры сообщил, что передача запланирована на 2020 год.