Сбор за взлет-посадку на рейсах в Москву увеличится с 430,48 до 452,86 рубля за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, за авиационную безопасность — с 365,09 до 384,07 рубля. Плата за предоставление аэровокзала повысится с 131,46 до 138,3 рубля на одного пассажира. Обслуживание пассажиров подорожает с 292,3 до 307,5 рубля за одного пассажира.

Сбор за взлет-посадку на международных рейсах для российских перевозчиков увеличится с 397,43 до 418,1 рубля, за авиационную безопасность — с 363,55 до 382,45 рубля. Плата за предоставление аэровокзала возрастет с 179,09 до 188,4 рубля на одного пассажира. Обслуживание пассажиров подорожает с 372,1 до 391,45 рубля за одного пассажира.

Прейскурант аэропорта для иностранных авиакомпаний и российских на внутренних рейсах (без учета рейсов в Москву) не изменится.

До этого в последний раз "Пулково" повышало тарифы в июле 2020 года. Тогда индексация для российских компаний на рейсах в Москву и на международных линиях составила от 8% до 12%.

"Пулково" является базовым для авиакомпании "Россия", кроме того, аэропорт обслуживает рейсы в Москву и за рубеж российских авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа" и других.

Пассажиропоток "Пулково" по итогам 2020 года составил 10,9 млн человек, прогноз на этот год — 14 млн человек.