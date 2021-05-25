"Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора. Обнаружены несколько масляных пятен, каждое обрабатывается абсорбентом", — говорится в сообщении.

По информации оперативной группы, запаса реагентов достаточно.

"На территории Туапсе введен режим "Повышенная готовность" в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря", — отметили в оперштабе.

Проводятся анализы превышения ПДК в воде и грунте. Превышения ПДК в воздухе нет.

"Проведено обследование акватории моря, водолазные обследования. На ближайшем к разливу пляже проводят работы по обсервации береговой линии", — уточняется в релизе.

Ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов произошел рано утром во вторник в Черном море возле Туапсе.