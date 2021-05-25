"Мы перестанем использовать воздушное пространство Белоруссии вплоть до дальнейших распоряжений", — говорится в заявлении финской авиакомпании в Twitter.

В документе сообщается, что рейс в Газипашу (Турция) в среду — следующий, которого коснётся новое правило. "Этот маршрут будет идти в обход белорусского воздушного пространства", — отмечается в заявлении.

По данным компании, изменения "немного увеличат время полета".

Также во вторник о приостановке полетов через воздушное пространство Белоруссии сообщила Air France.

Как сообщает французская радиостанция France Info, это решение будет оставаться в силе "вплоть до последующего распоряжения".

Решения о приостановке перелетов принимаются в соответствии с рекомендацией ЕС после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.