Арсенальный зал — самое просторное помещение императорской резиденции в Гатчине. Спроектировал этот зал в середине XIX века архитектор Роман Кузьмин.

"В 1941 году оккупанты устроили в Арсенальном зале гараж, в послевоенные годы здесь размещались производственные помещения института "Электронстандарт". Кропотливая научная реставрация началась лишь в 2011 году и продолжалась восемь лет. Еще два года потребовалось, чтобы наполнить восстановленный Арсенальный зал атмосферой, соответствующей эпохе правления Александра III", — говорится в сообщении.

На свои исторические места возвращаются три живописных полотна Шарлеманя, посвященные Итальянскому и Щвейцарскому походам Русской армии под командованием Александра Суворова.

Благодаря открытию Арсенального зала, в экспозиции Гатчинского дворца можно будет увидеть больше предметов из знаменитого Охотничьего сервиза, выполненного мастерами Императорского фарфорового завода в годы правления Екатерины II, Александра II и Александра III. По сохранившимся эвакуированным подлинным образцам воссозданы люстры и настенные светильники Арсенального зала, а по довоенным фотографиям и акварелям Эдуарда Гау — катальная горка и качели-лодка.

Свои экспонаты (скульптурные композиции и трофеи) на временное хранение, а также копии акварелей и рисунков для формирования экспозиции зала передали музеи-заповедники "Павловск", "Царское Село" и "Петергоф", Зоологический музей, а также Государственный Эрмитаж.