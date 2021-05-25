"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", — говорится в сообщении.

Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам.

"Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов). Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", — пояснили в компании.

Европейский совет призвал в понедельник всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

Кроме того, саммит Евросоюза призвал совет "принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями".

Европейский совет также заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого инцидента.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.