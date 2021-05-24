"Направлявшая из Сочи в Гагры яхта "Валенсия", на которой находились два российских туриста, потерпела бедствие в акватории Черного моря в 13 милях от берега", — сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По информации пресс-службы, у судна вышел из строя главный двигатель.

"Для проведения спасательной операции и оказания помощи аварийному объекту из порта нижняя Имеретинская бухта вышла яхта "Куба", а также были развернуты командные пункты спасательных работ в Сочи и Новороссийске", — отметил представитель ФСБ.

По его словам, во время спасательной операции волнение моря составляло почти 3 балла.

"Из-за непогоды яхта "Куба" оказать помощь не смогла в связи с возникшими техническими неисправностями. Тогда на помощь отправился поисково-спасательный катер. Двух мужчин, которые находились на яхте, спасли", — рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, аварийное судно отбуксировали в порт Нижняя Имеретинская бухта.