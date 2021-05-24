Расходы иностранных граждан в Великобритании в прошлом году были на 78% ниже, чем годом ранее, и составили 6,2 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд).

Количество деловых визитов, а также посещений друзей и родственников уменьшилось на 72% — соответственно до 2,5 млн и 3,4 млн.

Британцы совершили 23,8 млн визитов за рубеж в 2020 году, что на 74% меньше, чем годом ранее. Расходы британцев за рубежом были на 78% ниже уровня 2019 года, составив 13,8 млрд фунтов.

Туристический сектор Великобритании рассчитывает на восстановление в этом году благодаря быстрому прогрессу в вакцинации и постепенному снятию карантинных ограничений, пишет газета Financial Times.