"В условиях эпидемии оба события беспрецедентны. Мы поставили перед собой цель сделать эти мероприятия максимально устойчивыми к новой коронавирусной инфекции. Организуем тотальный входной контроль за состоянием здоровья. Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат ПЦР-теста. Во время пребывания в Петербурге потребуем в обязательном порядке носить маски и соблюдать другие требования Роспотребнадзора", — сказал Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".

По его словам, к этому моменту власти уже решили вопросы транспортного обслуживания и проезда участников и волонтеров, создали резервы коек для госпитализации.

"Все работы ведутся строго по графику", — сообщил Беглов.

Он уточнил, что на Евро-2020 сборная России будет использовать стадион "Петровский", сборная Финляндии — площадку в Зеленогорске, сборная Словакии — поляну футбольного клуба "Зенит" в Удельном парке. Еще три команды — Бельгии, Швеции и Польши — планируют прилететь в Петербург накануне матчей. Для подготовки им будут предоставлены стадион "Турбостроитель", а также стадион "Петровский".

Ранее сообщалось, что иностранным участникам ПМЭФ придется пройти ПЦР-тест на коронавирус не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, а затем — еще один, не позднее суток до визита на площадку форума. Проходить карантин после прибытия в Россию им не нужно.