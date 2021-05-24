"Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее поручение Зеленский дал во время совещания, прошедшего в понедельник. В нем принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также заместители руководителя Офиса Главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

В ходе совещания его участники проанализировали события вокруг пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

Позднее авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) заявила, что "будет принимать решение относительно перспектив полетов над территорией Беларуси, опираясь исключительно на официальную позицию правительства и уполномоченных регулирующих органов Украины, поскольку решение о прекращении полетов над/в Республику Беларусь является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании, сейчас МАУ ждет решения украинских властей и будет выполнять его, исходя из наличия или отсутствия, а также сути ограничений. Единственное, на что надеется авиаперевозчик, что таковое решение не создаст основу для неконкурентных условий для украинских перевозчиков в данной зоне полетов.

В авиакомпании подчеркнули, что хотели бы иметь транспарентные условия выполнения полетов в регион, то есть такие же, как у других европейских перевозчиков. "И если решение о политической изоляции будет приниматься на уровне Европы, то решение об изоляции, принимаемое Украиной, должно быть зеркальным", — считают в МАУ.

В компании напомнили, что МАУ не осуществляет прямых перелетов в Беларусь начиная с 2019 года из-за отсутствия достаточного прямого пассажиропотока между двумя странами. "Львиная доля трафика украинских пассажиров в направлении Беларуси конечным пунктом своего авиапутешествия выбирает Российскую Федерацию со стыковой в Минске", — отмечают в МАУ.

Сейчас МАУ анализирует возможные варианты развития событий в случае облета Республики Беларусь. Если такое решение будет принято, пересмотр будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании по заказу работодателей.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент "угоном, совершенным при поддержке государства", похожим на "попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу". "Мы полагаем, что в аэропорту (Минска) высадились и агенты (белорусского) КГБ", — добавил О'Лири.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.