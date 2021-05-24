"Несмотря на доступность тестирования в Москве, постоянное расширение сети лабораторий, выполняющих такие исследования, по-прежнему около 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты тестирования на ЕПГУ в течение трех дней после прилета", — говорится в сообщении ведомства.

Оно напоминает, что таким образом граждане совершают административное правонарушение, которое карается штрафом в размере до 40 тыс. рублей.

"Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 до 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Также Роспотребнадзор напоминает, что решения по таким делам принимает суд. Поэтому протоколы о нарушениях в отношении 2,67 тыс. граждан направлены в районные суды.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1277 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — сообщает управление Роспотребнадзора.

Ведомство также напоминает, что требование о загрузке ПЦР-тестов для прибывающих в Россию с 15 апреля касается всех видов транспорта, а не только воздушного. Кроме того, с 1 мая введено требование о двойном тестировании на коронавирус и пятидневной изоляции после возвращения из-за рубежа.