"В этом году мы расширяем наши информационно-консультационные возможности: во второй половине июня проаноносируем запуск туристической IT-платформы, которая позволит формировать маршруты в зависимости от интересов гостей и жителей города, иметь виртуальных помощников для коммуникации", — сказала Литовко на аппаратном совещании в понедельник.

Воспользоваться этим приложением можно будет через QR-код. В следующем году платформу планируют модернизировать с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщалось, в 2020 году Севастополь посетили около 570 тыс. туристов, что на 12,8% больше показателя 2019 года, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. В этом году, по прогнозу властей, город может принять рекордные 600 тыс. гостей и около 3 млн экскурсантов.