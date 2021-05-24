"Установлено, что сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили пять уголовных дел по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с использованием служебного положения), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Еще пять дел завели на посредников — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан).

"Иностранные граждане направлялись на территорию полуострова третьими лицами, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев", — пояснили в УФСБ.

Следователи намерены установить все эпизоды преступной деятельности.