"Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят ежегодную сезонную операцию "Пляж" по проверке готовности мест отдыха граждан у воды к купальному сезону. Сотрудники ведомства обследуют более 130 мест отдыха у воды в 49 городских округах региона", — говорится в сообщении.

Проверки пройдут как в официальных местах отдыха у воды, так и неофициальных.

Как сообщалось, этим летом в Московской области откроется 118 пляжей, 94 зоны отдыха у воды, 88 баз для стоянок маломерных судов.

"Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. Очевидно, что большое количество людей будет отдыхать здесь, в Московской области. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий — сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека", — сказал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.