По данным ведомства, учредитель клуба в октябре 2020 года организовал восхождение на восточную вершину горы Эльбрус с северной стороны. Он привлек инструкторов-проводников, квалификация которых не соответствовала требованиям по альпинизму и горному туризму.

Воспользоваться предложением взойти на Эльбрус решили 17 жителей разных регионов России.

Во время восхождения на восточную вершину горы высотой 5621 метр над уровнем моря погодные условия резко ухудшились и было решено спуститься к лагерю.

СКР отмечает, что инструкторы не контролировали спуск всей группы и часть людей отстала.

Отставшие туристы с одним из проводников заночевали на горе. Потом инструктор отклонился от маршрута и на участке с трещинами в леднике начал спуск без страховочного снаряжения. Через какое-то время он заметил отсутствие одной туристки.

Были организованы поисковые мероприятия. Однако найти даже тело пропавшей не удалось.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."а","в" ч.2 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, совершенные группой лиц и повлекшие по неосторожности смерть человека), предъявлено организатору восхождения и двум инструкторам.