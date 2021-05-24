"Наметили план действий по увеличению турпотока на особо охраняемых природных территориях на примере Камчатского края, чтобы можно было эту практику распространить на всю страну. Россия – на пятом месте в мире по числу природных объектов и всего на 108 из 133 стран мира по открытости экотуризма, так что есть над чем работать. Задача, которую поставили – не нарушая хрупкой экосистемы заповедников расширить инфраструктуру и увеличить турпоток, учитывая интересы местных граждан и, например, маломобильных групп населения", — сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, уже в этом году при помощи инструментов нацпроекта по развитию туризма можно будет нарастить имеющуюся инфраструктуру – количество площадок, дорожек, повысить эффективность работы с турпотоками в заповедниках.

"Это уже в этом году даст эффект в плане роста турпотока до 20%. Но глобально ключевой фактор, сдерживающий развитие массового туризма на Камчатке – это ограничения логистические, в связи с этим высокая стоимость туров", — подчеркнул вице-премьер.

Он рассказал, что только 20% жителей Камчатки были в Долине гейзеров.

"И мы делаем основной фокус на развитии малой авиации, что дешевле в эксплуатации, чем вертолеты. Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки, такую цель мы ставим перед собой, руководством края. И нужна модернизация существующих аэродромов для легкой авиации. Три из 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году, если будет поддержка Росавиации. При этом инвестиции будут не только государственные, но и частные", — добавил Чернышенко.

По его словам, строительство ВВП на одном из аэродромов уже ведется резидентом ТОР при поддержке вице-премьера Юрия Трутнева.

"Также определен инвестор на поставку новых самолетов, мы переговоры провели в эти дни, и поставка начнется уже в этом году. И за счет инструментов нацпроекта будем наращивать инфраструктуру для проживания в связи с тем, что эта инфраструктура разрастается, потребуется наращивание для нее профессиональных кадров. Поэтому сегодня провели встречу с ректором университета, студентами и через министерство науки и образования будем увеличивать количество бюджетных мест, соответствующее поручение будет дано Миннауки, если вы поддержите", — рассказал Чернышенко.

На прошлой неделе Мишустин по итогам совещания 19 мая у главы российского государства Владимира Путина поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Путин предложил создать условия для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке. Он призвал учесть опыт других стран с аналогичными парками.