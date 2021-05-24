"Минприроды подготовило федеральный закон о рекреации на особо охраняемых территориях, вводится само понятие экотуризм, оно отсутствовало, и правовые основы для его развития. Коллеги также готовят расчет допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемые территории, который как стандарт будет вводиться на всей территории страны", — сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, подводя итоги поездки на Камчатку, посвященной развитию туризма в регионе.

Чернышенко также рассказал, что по итогам поездки проработан запуск нескольких научных лабораторий, в том числе и карбонового полигона на этих территориях.

"Задача – разработать рекреационную модель на Камчатке как наиболее чувствительной территории и дальше масштабировать на все заповедные места России", — подчеркнул вице-премьер.