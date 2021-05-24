"Ежегодный прирост ночующих туристов в Севастополе — около 15%, в прошлом году был самый высокий показатель за все время. Мы ожидаем, что в этом году он достигнет 600 тысяч туристов, и при этом по количеству экскурсантов возобновится показатель 2019 года — около 3 млн", — сказала Литовко на аппаратном совещании в понедельник.

Вице-губернатор уточнила, что в течение майских праздников в Севастополе остановились около 50 тысяч гостей без учета частного сектора, экскурсии посетили 160 тысяч человек.

По ее словам, число туристов, выбирающих частный сектор, пока сложно посчитать. Однако некоторые владельцы жилья уже оформились как самозанятые — в структуре зарегистрированных по этой программе их 30%.

Как сообщалось, в 2020 году Севастополь посетили около 570 тыс. туристов, что на 12,8% больше показателя 2019 года, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, их смягчили с 1 февраля. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров.