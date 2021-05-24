"Программа возврата средств по уже купленным путевкам до 25 мая стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября. Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно, сразу после окончания первой смены, это 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом. На портале госуслуг будет развернута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств", — сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, до конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объема средств, и будут внесены документы на утверждение.

"Всего на программу возврата средств понадобится за половину стоимости детских путевок понадобится расчетно 12 млрд рублей, из них 5 млрд уже выделено по программе "Мир", то есть дополнительно понадобится около 7 млрд", — заявил он.

По словам Чернышенко, для координации работы с населением и администрациями лагерей в субъектах Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органам до 29 мая развертывают региональные штабы для сбора информации о факте оказания услуги и внесения ее в личные кабинеты на портале Госуслуг. Он добавил также, что запущены горячие линии для сбора информации от граждан.

"Прошу вас поддержать расширение программы возврата средств за детские путевки на таких условиях", — обратился Чернышенко к премьер-министру.

Мишустин, в свою очередь, попросил в кратчайшие сроки подготовить все необходимы документы для реализации этих решений.

25 мая стартует распродажа туров в детские лагеря с возможностью возврата кешбэка до 50% от стоимости путевки. На совещании с правительством на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблемы родителей, которые приобрели путевки в лагеря до начала программы и не смогут из-за этого получить кешбэк. В основном, речь идет о путевках на первую смену. Путин попросил выделить дополнительные средства и решить этот вопрос.