В ходе совещания со своими заместителями в понедельник он попросил доложить вице-премьера Дмитрия Чернышенко о готовности регионов к запуску программы по возврату половины стоимости путевки в летний детский лагерь.

"Важно, чтобы родители могли без проблем вернуть часть денег, в том числе те из них, кто уже приобрел путевки", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Поручение распространить возврат 50% затраченных на путевку средств для родителей, отправляющих своих детей в лагеря в первую смену президент России Владимир Путин дал в среду в ходе совещания посвященном отдельным положениям послания Федеральному собранию.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что акция 50% возврата средств затронет в первую очередь вторую-четвертую смены отдыха в детских лагерях.