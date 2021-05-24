Рейсы в Сплит запускаются 25 июня, в Задар — 26 июня, говорится в сообщении перевозчика. В обоих случаях полеты будут раз в неделю с использованием Boeing 737-800 на 176 мест.

"Новые рейсы дополнили полетную программу S7 Airlines в Хорватию. Ранее авиакомпания запустила рейс из Москвы в Пулу", — отмечает перевозчик.

Регулярное авиасообщение между РФ и Хорватией, приостановленное в прошлом году из-за пандемии COVID-19, до сих пор под запретом. Попасть на рейсы S7 смогут определенные категории пассажиров при наличии необходимых документов, следует из сообщения компании.